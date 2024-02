Mure rände ja terrorismi pärast tõrjub Vene ohtu G7 maade elanike meeltest

Igal aastal maineka Müncheni julgeolekukonverentsi eel avaldatav indeks ja raport toovad välja, et inimesed G7 maades (USA, Ühendkuningriik, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Jaapan, Kanada) ning neljas BRICSi riigis (Brasiilia, India, Hiina, Lõuna-Aafrika Vabariik) hakkavad harjuma Ukrainas kestva sõjaga. «Venemaa sõda Ukraina vastu tähistas veelahet kõigis G7 riikides. Aga kaks aastat hiljem on märke, et selle mõju riskitajule on vähenemas. Venemaast lähtuvat ohtu ja sellega seotud riske hinnatakse jätkuvalt märksa kõrgemaks kui 2021. aastal, kuid võrreldes mullusega on need riskiindeksis langenud,» tõid välja indeksit koostavad Müncheni julgeolekukonverents ja konsultatsioonifirma Kekst CNC.