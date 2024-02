KOMMENTAAR ⟩ Kristi Raik: välisministri kõne pakkus vähe analüüsi, millises suunas maailm on muutumas

Venemaa peab Ukrainas julma sõda, mille laienemise ohust on viimasel ajal ärevalt räägitud mitte ainult piiririikides, vaid ka pikalt rahu nautinud Lääne-Euroopas. Ühtlasi oleme näinud, kui keeruline poliitikutel on sõjaohust rääkida nii, et sõnum oleks ühtaegu nii realistlik kui rahulik; tekitaks tegutsemistahet, kuid mitte paanikat. Inimesed peaksid aru saama, et sõda ei tule meie õuele homme, kuid selle nimel, et ta ei tuleks ka kolme või kümne aasta pärast, tuleb pingutada täna. Vastased võivad tunda kiusatust sõjaohust rääkivat liidrit rünnata ja tõmmata seda teemat osaks sisepoliitilisest võitlusest, nagu on paraku juhtunud ka Eestis.