Kommentaar ⟩ Eiki Berg: Eesti lubab olla Ukraina eestkõneleja, aga kuidas jääb kurjusega Lähis-Idas?

Välisministri kõnel oli kolm adressaati: diplomaatiline korpus, Riigikogu liikmed ja Eesti avalikkus. Me saime teada Eesti nägemuse Ukraina võidust Venemaa vastases sõjas ja mida selleks tegema peab. Intuitiivselt toob see rindejoone Eestile lähemale ning loob kujutluspildi kaevikutes roomavatest ja end kodumaa vabaduse eest ohverdavatest Eestimaa inimestest, sest «me peame ise teadma, mis on võit meie jaoks, sest midagi muud ei saa me enda jaoks lubada». Sõjast Ukrainast saab ja peabki rääkima, aga mitte selles võtmes, et me oleme sõjaks ettevalmistumisel («Sõda Ukrainas on ka meie sõda») jõudnud järgmisele tasandile («Kurjus tuleb hoida kontrolli all, vastu maad, jalg kaelal»).