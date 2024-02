UUS JÕUD EUROOPAS ⟩ Poola suurendab tänavu sõjaväe 220 000 meheni

«Sel aastal suureneb (Poola sõjavägi),» ütles Poola kaitseminister. Ta täpsustas, et «2024. aasta lõpuks on oodata, et sõdurite arv ulatub ligikaudu 220 000-ni».

Kosiniak-Kamysz lisas ka, et see arv suureneb iga aastaga. «Usun, et meil on aktiivse reservi näol tohutu kasvuruum. Need on väljaõppinud inimesed, kes on vande andnud ja reservis, keda kasutatakse vahetu ohu korral,» ütles Poola kaitseminister.