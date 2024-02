«Venelastel on võimalus näha Putini seisukohti kõikide Venemaa elu aspektide kohta iga päev. Putin on ametis riigipea, kellel on väga kiire päevakava. Seetõttu on ta totaalselt erinev kõigist teistest kandidaatidest,» vahendas Meduza Kremli pressiesindaja Dmitri Peskovi kommentaari asjale.