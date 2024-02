Mida Trump siis täpselt ütles? Küsimusele, kas ta kaitseks NATO Euroopa liikmeid, kui Venemaa peaks neid ründama, vastas Trump, et vastupidi, ta julgustaks Venemaad ründama neid NATO liikmesriike, kes pole alliansi ees oma rahalisi kohustusi täitnud. Rahaliste kohustuste täitmise osas on Trumpil õigus. Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse on Euroopa riigid kaitse parandamiseks teinud liiga vähe ja aeglaselt. Euroopa on jäänud kinni mulli, kus liialt loodetakse USA panusele võimaliku Venemaa järjekordse agressiooni korral. Teatavasti on NATO liikmetel eesmärk kulutada kaitsele vähemalt kaks protsenti SKTst. 2023. aasta seisuga on täitnud selle eesmärgi vaid 11 liikmesriiki 31st. Tõsi, Venemaaga piirnevatest riikidest on eesmärk täitmata vaid Norral.