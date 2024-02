Läti välisministeerium kutsus vaibale Venemaa ajutise asjuri

Veel 2022. aasta detsembris teatas välisministeerium Vene poolele ametlikult, et on otsustavalt vastu Venemaa katsetele teostada oma riiklikku kriminaaljurisdiktsiooni teises riigis, ning rõhutas, et Venemaa katseid laiendada oma ekstraterritoriaalset kriminaaljurisdiktsiooni käsitletakse sekkumisena Läti siseasjadesse ja see on vastuolus ÜRO põhikirjaga.