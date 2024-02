Paremäärmuslik Wilders võttis Hollandi valitsuse moodustamiseks uue läbirääkija

Erakorralistest parlamendivalimistest on varsti möödas kolm kuud, kuid valitsust ei ole ikka veel. Läinud nädalal purustas Wildersi lootused paremtsentristlik nelja partei valitsus moodustada, kui erakond Uus Ühiskondlik Leping (NSC) lahkus kõnelustelt, millega koalitsiooniläbirääkimised läbi kukkusid.

«Hollandil on vaja kiiresti uut valitsust. Meie riigil on suured probleemid ja seda on vaja valitseda,» ütles Wilders parlamendidebatis ummikusse jooksunud koalitsioonikõneluste teemal.