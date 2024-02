Lahke emakujuna hoolitseb Herasimtšuk ka nende kaheksa lapse eest, kes on tulnud Riiga, et rääkida avalikkusele läbielamistest ja eakaaslaste traagilisest saatusest Venemaa pantvangis. Lapsed on olnud Riias juba kaks päeva (intervjuu toimus 1. veebruaril). Kuidas nad end tunnevad? Lapsed on endiselt väga elevil.