Detsembrist ametis uuel Poola valitsusel on nimelt tõendid, mis näitavad, kuidas PiS nuhkis massiliselt oma poliitiliste vastaste ja kodanikuaktivistide järele ja tegi seda pikka aega. Nimekiri isikutest, kelle andmetesse nuhkvara Pegasus abil häkiti, on pikk, vahendas Washington Post Tuski väiteid, lisades, et konkreetseid ohvrite nimesid veel avalikustatud ei ole. AFP andmetel aga oli üks, keda nuhiti, praegune Euroopa Parlamendi liige Krzysztof Brejza, kes koordineeris 2019. aasta parlamendivalimiste eel tollase opositisoonierakonna Kodanikeplatvormi valimiskampaaniat.