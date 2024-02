Vene sõltumatu väljaanne Mediazona, kes sai ligipääsu Venemaa siseministeeriumi andmebaasile, paljastas teisipäeval, et peaminister Kallas ja riigisekretär Taimar Peterkop on lisatud tagaotsitavate nimekirja Nõukogude monumentide teisaldamise eest Eestis. Nimekirja lisati ka paljud Läti, Leedu, Poola ja Ukraina poliitikud. Põhjuseid pole kaugelt otsida, miks Kallas ja teised Baltimaade poliitikud nimekirja lisati. Nõukogude Liit ja selle sõjalised saavutused, nagu sõjamuuseumisse viidud Narva tank, on kesksel kohal Venemaa propagandas, nimekirja täiendamine Vene tülikate poliitikutega on järjekordne näide sellest.