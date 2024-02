Putini sõnul ei seostanud ta Ukraina ründamist NATO rünnakuohuga

«Ma ei öelnud, et meie sõjalise erioperatsiooni algus Ukrainas oli seotud NATO rünnakuohuga Venemaale. Kus see minu intervjuus on? On salvestus ja las nad näitavad, kus ma seda ütlesin,» vastas Putin.

«Kui täna ei saa me mitmetel põhjustel otsest dialoogi pidada, siis peaksime olema tänulikud härra Tucker Carlsonile, et saame seda tema kaudu teha. See, et nad vaatavad ja kuulavad, on hea, aga see, et nad moonutavad seda, mida ma ütlesin, on muidugi halb,» ütles Putin.