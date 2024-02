ÜLEVAADE ⟩ Sobtšaki kaastöölised lähevad 7 aastaks range režiimiga kolooniasse

Päris ajakirjandust Venemaal enam pole. Kõik on põgenema või vaikima sunnitud, välisagendiks kuulutatud, kinni pandud. Või on teel selle kõige suunas. Sellest, et Kremli progagandistid päris ajakirjanduse mõõtu välja ei anna, sai aru ka Vladimir Putin – miks muidu pidi ta oma sõnumit maailmale vahendama Ameerikamaa «kasuliku idioodi» Tucker Carlsoni abiga.