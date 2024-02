Massimõrvar Breivik kaotas ebainimlike vanglatingimuste kohtuasja

Praegu 45-aastane Breivik, kes on võtnud uue nime Fjotolf Hansen, on olnud üksikvangistuses üle 11 aasta ning väitis, et pikaajaline isolatsioon rikub Euroopa inimõiguste konventsiooni (ECHR) kolmandat paragrahvi, mis keelab «ebainimliku ja alandava» kohtlemise.