Mark Ruttest võib saada NATO järgmine peasekretär juba aprillis

NOSi sõnul andis Rutte oma soovist mullu oktoobris ja teisipäeval kommenteeris tema kandidatuuri avalikult ka Ameerika suursaadik NATO juures Julianne Smith. «Ma arvan, et see ei ole saladus, et peaminister Rutteon huvi üles näidanud,» ütles ta pressikonverentsil. «Nii et tema on keegi, keda allianss vaatab. Kuid see on pidev protsess.»