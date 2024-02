RIIKLIK HOIATUS ⟩ Vilniuse Bundeswehri vastane meeleavaldus võib olla provokatsioon

Politsei ütles, et neil Saksamaa saatkonna juures plaanitava meeleavalduse kohta rohkemat teavet ei ole.

«Politsei märkas seda infot avalikus ruumis. (...) Politsei jätkab avalikus ruumis oleva info jälgimist ja kui see meeleavaldus toimub seadusvastaselt, siis politsei reageerib,» ütles Vilniuse politsei pressiesindaja Tomas Bražėnas BNS-ile.

Protesti korraldaja näib olevat keegi Rafał Kowalski, kuid väärteabe eritelu keskuse Debunk.org juht Viktoras Daukšas väidab, et tegu on nn nukukontoga.

«Selle konto tegelik identiteet on varjatud. Olemasolevast teabest ei piisa tõestamiseks, et tegemist on tegeliku isikuga,» ütles vabakondlane BNS-ile.