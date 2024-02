KEEL SUHU VÕI MINEK ⟩ Läti rändeseaduse keeleoskuse tõenduskohustus vastab põhiseadusele

Läti põhiseaduskohus otsustas neljapäeval, et säte, mille kohaselt peavad Venemaa kodanikud uue elamisloa saamiseks tõendama oma läti keele oskust, on kooskõlas riigi põhiseadusega. See tähendab, et sadu Vene kodanikke peab Lätis lahkuma.