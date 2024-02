Riigipea sõnul puudutab kavandatav seadus eelkõige kõiki ukraina rahvusest inimesi ja nende järeltulijaid kogu maailmas, välja arvatud Venemaal. Kuid teisalt peaks muudatus Zelenskõi nägemuses avama võimaluse kodanikuks saada ka neile välismaa vabatahtlikele, kes on haaranud Ukraina ja selle vabaduse kaitsmiseks relvad, justkui oleks tegemist «nende enda kodumaaga». «Kõigil, kelle soontes on ukraina verd ja kelle rinnus lööb vaba süda. Päritolult ukrainlased, kes on ammu tõestanud, et nad on vaimult ukrainlased. Ja pärast paljusid aastaid ootamist peaks neist saama lõpuks ukrainlased passi järgi,» teatas Zelenskõi 22. jaanuaril tehtud pöördumises.