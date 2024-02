Politico kirjutas, et hetkel on Balti-Venemaa/Valgevene piir peamine sihtkoht neile, kes soovivad sanktsioone vältida nii tsiviil-, sõjaliste kui ka luksuskaupade üleviimisel. Selleks allkirjastasid Balti riikide tolliasutused 26. jaanuaril koostööleppe, et tagada kaubandussanktsioonide ühetaolisem rakendamine kogu Balti regioonis ning tugevdada veelgi omavahelist koostööd. Kuigi Balti riikide tolliametnikud teavad, et veokid veavad Venemaale keelatud kaupu, ei saa nad selle vastu palju teha. Ilma piisava tööjõu, rahastamise või administratiivse ressursita on vastutavatel isikutel sageli võimatu teada, mida tuleks läbi viia ja mida mitte, rääkisid Leedu ja Läti tolliametnikud.