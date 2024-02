AK ⟩ Kuidas leinata hukkunud sõdurit? – Istuta puu, kata talle laud, tee mälestusnurk

Svitlana Fetissova poja Mikolai portreega. Foto on tehtud kaks kuud enne poja hukkumist, kui ta sõitis peale kiiret väljaõpet oma üksusega rindele Luhanski oblastisse.

Mikolai Fetissovi sünnipäev oli 22. mail. Juba hommikul hakkasid tuttavad õnnitlustega helistama tema emale, sest Mikolaile helistada ei saanud – ta oli rindel eesliinil. Svitlanal oli hea meel, et nii paljud tema poega meeles peavad. Kell 10.15 helistati emale ja öeldi, et tema poeg on surma saanud.