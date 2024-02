Kuulus Ukraina sõjaväeüksus alustas iseseisvat värbamiskampaaniat

Da Vinci Huntide jaoks, mida juhtis sõjakangelane Dmõtro Kotsjubailo (hüüdnimega Da Vinci) kuni oma surmani Bahmuti lähedal mullu märtsis, tähendab see, et uute värbajate ligimeelitamiseks tuleb tugineda väljakujunenud avalikule kuvandile.

«Me otsime eelkõige inimesi, kes tahavad võidelda, tahavad liituda meie üksusega (ja) mõistavad, kuhu nad tulevad,» ütles üksuse uus komandör Serhii Filimonov. Samuti tahetakse näidata ajateenistusse võetavatele ukrainlastele, et on võimalik valida, kus ja kellega nad teenivad, mis on osa laiemast ametlikust püüdest parandada sõjaväelaste värbamist. Da Vinci Hundid kuuluvad 59. brigaadi alluvusse.