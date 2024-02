Navalnõi viimane ühismeediapostitus oli pühendatud abikaasale

«Kallis, see on täpselt nii, nagu laulus öeldakse: linnad, lennuväljade tuled, sinised lumetormid ja tuhanded kilomeetrid meie vahel. Aga ma tunnen, et sa oled minuga igal sekundil, ja ma armastan sind aina rohkem ja rohkem,» oli kirjas viimases Navalnõi ühismeediapostituses, mis oli pühendatud abikaasa Julia Navalnajale.