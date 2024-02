«Mida iganes keegi ka ei arvanud Aleksei Navalnõist poliitikuna, Kreml lihtsalt mõrvas ta jõhkralt. See on fakt ja see on asi, mida peab Venemaa praeguse režiimi tõelise loomuse kohta teadma,» kirjutas Rinkēvičs X-is ning avaldas kaastunnet Navalnõi omastele.