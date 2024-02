VIDEO ⟩ Navalnõi naljatles viimastel kaadritel enne surma kohtuametnikega

«Lugupeetud kohtunik, ma saadan teile oma isikliku kontonumbri, et te saaksite kasutada oma tohutut föderaalkohtuniku palka minu isikliku konto täitmiseks, sest mul on raha otsas ja tänu teie otsustele saab see veelgi kiiremini otsa. Nii et saatke see,» rääkis Navalnõi Kovrovskõi kohtu ametnikega lõõpides.