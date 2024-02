POSTIMEES MÜNCHENIS ⟩ Julija Navalnaja lubas Putinit karistada oma perele põhjustatud kannatuste eest

Aleksei Navalnõi abikaasa Julija Navalnaja ütles, et tal pole täielikku kindlust oma abikaasa saatuse kohta. «Uudiseid saame vaid ametlikust meediast, sest palju aastaid – te teate seda – ei saa me uskuda Putinit ja tema valitsust,» lausus ta.

«Kui see on tõde, siis ma tahaksin, et Putin ja tema meeskond – kõik tema ümber, tema valitsus, tema meeskond – teaks, et neid karistatakse selle eest, mis nad tegid mu pere ja mu abikaasaga. Nende üle mõistetakse õigust,» rõhutas Navalnaja.