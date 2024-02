POSTIMEES UKRAINAS ⟩ Avdijivkat kaitsvate Ukraina üksuste seis on väga täbar

«Olukord on seal väga keeruline, aga kontrollitav,» lausus ohvitser. «Praegu ei saa siiski rääkida veel mingist katastroofist, sest sõda on väga dünaamiline protsess. On väga vara öelda, kas Avdijivkat kaitsvad üksused satuvad piiramisrõngasse või mitte, ja kui suur võib olla selle tõenäosus.» Vološõn kinnitas, et hoolimata olukorra kriitilisusest – Vene vägedel õnnestus lõigata ära peamine Avdijivkasse viiv ühendustee – kasutatakse linnas paiknevate Ukraina üksuste varustamiseks ja haavatute evakueerimiseks alternatiivseid juurdepääse. «Jah, [ümberpiiramise] oht eksisteerib. See on väga reaalne, ent võimalus, et üksused võivad tagasitõmbumisel kotti sattuda, on igas rindelõigus. Seetõttu ei maksa sündmuste arengust Avdijivkas ette rutata – nad ei ole ümber piiratud,» kõneles ohvitser.