ÜLEVAADE ⟩ Navalnõi võidi tappa, et teda ei saaks vahetada Putini lemmikmõrtsuka vastu

Kui Novitšokiga ründamise järel 2020. aastal piirdus Navalnõi mõrtsukate ring Putini ja teatud hulga FSB-lastega, siis nüüd on lisandunud hulk kohtunikke, vanglajuhte, vangivalvureid jt. Küsimus on selles, kas tapmisega kaasnes ka otsene mürgitamine või muu füüsiline sekkumine kinnipidamiskohas.

Põgus pilk Vene opositsioonimeelsetele analüüsidele kinnitab, et versiooni ootamatult tekkinud trombist pigem ei usuta. Siin on paar asjaolu, mis pälvivad tähelepanu. Kõigepealt kiirabi väga kiire kohalejõudmine ja surmateate kohene levimine – jääb mulje, et kõik oli kavandatud. Teiseks on paljud näinud sel nädalal tehtud videot järjekordsest kohtuprotsessist, kus Navalnõi osales kolooniast videosilla vahendusel. Seal viskab ta kohtunike kulul nalja, sisendab ta oma sõnavõtus optimismi ega jäta peatselt surija muljet.