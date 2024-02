Vangistatud Vene opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi surma mõrvana kirjeldanud välisminister Margus Tsahkna leidis, et eilne uudis saatis Müncheni julgeolekukonverentsile kogunenud maailma liidritele tugeva sõnumi, et Venemaa president Vladimir Putin on jõhkard ja temaga tuleb midagi ette võtta.