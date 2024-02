Cameron külastab Lõuna-Atlandi saarestikku oma Lõuna-Ameerika ja New Yorgi ringreisil. Tegemist on esimese ÜK kabinetiministri visiidiga saartele pärast seda, kui seal käis 2016. aastal kaitseminister Michael Fallon.

Argentina uus president Javier Milei on öelnud, et loodab saared diplomaatiliselt tagasi võita, kuigi Briti peaminister Rishi Sunak on selle idee tagasi lükanud.