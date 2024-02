IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Rinde lagunemist ei tohiks tulla – Avdijivka kaitsmise eesmärk oli järgmise kaitseliini loomine

Hommikul peaks sellele statistikale lisanduma kolm lennukit, mis möödunud päeval lasti alla kusagil idarinde piirkonnas. Kaks mitmeotstarbelist pommitajat Su-34 ja üks hävitaja Su-35, mis on Vene uuemad lennukid ning see kaotus on võrreldav hiljutise Ukraina õhukaitse varitsusega, mis tehti Hersoni suunal. Ka seal läks päeva jooksul mitu uuemat vene lennukit sama teed, mis nende kuulus sõjalaev.