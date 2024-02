Pärast Venemaa opositsionääri Navalnõi ootamatut surma üleeile kinnitas tema kõneisik Kira Jarmõš eile mehe surma. Tema sõnul öeldi Navalnõi emale, et mehe surnukeha on Salehardi surnukuuris, kuhu minnes seda aga leida ei õnnestunud. Jarmõš kirjutas Xis, et nende advokaadile öeldi, et lahkamise tulemused saadakse alles tuleval nädalal ja süüdistas ametnikke valetamises, et vältida surnukeha üleandmist perele.