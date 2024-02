Palestiina Omavalitsuse peaminister Mohammed Shtayyeh kinnitas täna Müncheni julgeolekukonverentsil kutse saamist. «Venemaa on kutsunud kõik Palestiina fraktsioonid 26. veebruaril Moskvasse kohtumisele,» vahendab Ukrainska Pravda Shtayyehi sõnu. «Nii et näeme: kui Hamas on valmis meiega kokkuleppele jõudma, siis oleme valmis tegema koostööd. Kui Hamas ei ole valmis, siis on teine lugu.»