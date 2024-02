POSTIMEES MÜNCHENIS ⟩ Kallas: USA senaatoritele sai puust ja punaseks tehtud, kui tähtis on Ukraina toetamine

Pärast kohtumistest pungil konverentsi lõppu eile Postimehele antud usutluses lausus Kallas, et teravalt päevakorras olnud küsimus Ukraina aitamiseks ja kaitsekulutuste suurendamiseks vajaliku raha leidmisest on keeruline, kuna julgeolek pole enamiku riikide elanike silmis peamine mure, sest pommid ei lange nende peakohal.

Viimased kolm päeva on siin Münchenis räägitud, kuidas Ukrainat tuleb aidata ja kui oluline see on. Aga kas on ka tunne, et sõnadest liigutakse nüüd edasi tegude juurde?