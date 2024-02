Kadõrov upitas järjekordse lapse ministriametisse

Ametisse nimetamisest eraldi ei teatatud, kuid piirkonna parlamendi esimees Magomed Daudov viitas uuele ametikohale auhinna kohta tehtud postituses. Ta lisas, et Kadõrovi poeg lahendab kõik talle pandud ülesanded kõrgel tasemel, täpsustamata, millised on täpselt tema teened.

Kokku on Tšetšeenias erinevatel tasanditel valitsuse ametikohtadel umbes 100 Kadõrovi perekonna sugulast - lapsed, õed, vennad ja nende lapsed. Paar nädalat tagasi kirjutas The Times, et Kadõrov nimetas 24-aastase tütre Khadizhati administratsiooni ülema asetäitjaks. 25-aastane tütar Aišat on Tšetšeenia asepeaminister.