POSTIMEES MÜNCHENIS ⟩ Kaljulaid: Venemaaga võiksime ise toime tulla, et USA saaks tegeleda globaalsete riskidega

Müncheni julgeolekukonverentsi nõuandvasse kogusse ja ka konverentsi innovatsiooninõukokku kuuluv Kaljulaid möönis, et kaitsekulutuste teema tekitab pisut jõuetust, sest kuigi Euroopa poliitikud aina rõhutavad, et selleks on vaja leida rohkem raha, ei jõua teod sõnadele järele.

Nii enne konverentsi kui konverentsi ajal on räägitud, et seekord on kriise korraga rohkem kui ehk kunagi varem ja need kuhjuvad. Millise pitseri jättis see siinsele meeleolule?