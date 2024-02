Iisraeli ultimaatum: kui ramadaani alguseks pole pantvange vabastatud, tungime Rafah'sse

Iisraeli valitsuse sõnul on Rafah Hamasi äärmuslaste viimane tugipunkt Gaza sektoris.

ÜRO ja maailma riigid kutsuvad Iisraeli aina tungivamalt plaanitud sissetungi Rafah´sse ära jätma, kuna alates sõja puhkemisest on sinna põgenenud kolmveerand Gaza elanikkonnast.

«Hamasil on valik. Nad võivad alla anda ja pantvangid vabastada ning siis on Gaza tsiviilelanikel võimalus ramadaani tähistada,» lisas Iisraeli kolmeliikmelise sõjakabineti liige Gantz, kelle sõnul pealetung Rafah´le viidaks läbi koordineeritult Ameerika ja Egiptuse partneritega, et minimeerida tsiviilohvreid.