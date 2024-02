«Minul ei ole kuhugi minna.» Selõdove elanikud on mures edasitungivate Vene vägede pärast

«Ma kuulen, et paljud inimesed linnas räägivad sellest, kas evakueeruda või mitte,» ütles 42-aastane Olena Obodjets AFP-le, kui samal ajal on talvises õhus tunda söestunud betooni teravad lõhna ning taamal kauguses on kuulda suurtükkide tümpse.