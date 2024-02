OHTLIK TREND ⟩ Saksamaal suureneb koolist väljakukkunud noorte hulk

Sellisel trendil on tõsine mõju Saksamaa tööturule, vahendas Deutsche Welle eile ja kirjeldas, kuidas 2023. aastal on Saksamaal registreeritud 1,7 miljonit täitmata töökohta. Nõudlus oskustööliste järele ületab pakkumise ja eriti puudutab see meditsiini-, ehitus- ja IT-valdkonda.

Samal ajal sai töötuabiraha Saksamaal 2024. aasta alguses ligikaudu 4,8 miljonit töövõimelist inimest. Probleem on aga selles, et enamik nendest töötuabiraha peal toime tulevatest inimestest ei oma kutseharidust. Ilma kesk- või keskeriharidust tõendavate dokumentideta on tööd raske leida. Pikaajalisi töötuid on Saksamaal 25 protsenti kõigist töötutest ja need on inimesed, kellel puudub igasugune koolitunnistus.