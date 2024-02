Joe Biden ütles eile selle kohta väga hästi. Ta ütles, et see on täielikult Venemaa võimude vastutusel ja veel üks Putini režiimi kuritegu. Ja mulle tundub, et see on lääne jaoks veel üks argument, miks on nii oluline toetada neid, kes on Putini režiimi vastase võitluse esirinnas. Loodan väga, et USA teeb vastavad järeldused ja Ukrainale saadetakse vajalik abi. Navalnõi surm peab seda tagant tõukama: nüüd on juba täiesti selge, kes «härra Putin» on.