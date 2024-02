Kanal on finantskriisis Egiptuse üks peamisi valuutaallikaid. Paljud laevakompaniid on peatanud huthide rünnakute tõttu liikumise Punase mere kaudu, mida tavaliselt läbib umbes 12 protsenti üleilmsest kaubandusest.

Alates novembrist on Iraani toetusega mässulised huthid korraldanud Adeni lahel ja Punasel merel arvukalt rünnakuid, mis nende endi sõnul on suunatud Iisraeliga seotud laevade vastu ning et näidata oma solidaarsust palestiinlastega sõjategevusest laastatud Gaza sektoris.