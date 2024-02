LSM: Lätis vahistati Vene eriteenistuse käsul mälestuspaika rüvetanud Eesti kodanik

VDD pidas isiku kinni Pāternieki piiripunktis, mis ühendab Lätit Valgevenega. Seni pole võimud kinnipeetu nime avaldanud, kuid on teada, et isik omab nii Eesti kui Venemaa kodakondsust.

1991. aastal rajatud mälestuskivi on austusavaldus teises maailmasõjas Punaarmee vastu võidelnud Läti leegionääridele, kes kaitsesid «Kurzeme kindlust». Lahingud olid märkimisväärsed, kuna peatasid ajutiselt Punaarmee, võimaldades ligikaudu 300 000 lätlasel riigist põgeneda, et vältida Nõukogude režiimi repressioone.

Vahistatud isiku suhtes on alustatud kriminaalmenetlust Venemaa eriteenistuste abistamise eest Läti vastu suunatud tegevuses. Samuti on võimudel andmeid, et kinnipeetu on osalenud provokatsioonikatsetes ka teistes Balti riikides.