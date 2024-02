Financial Timesi andmetel sisaldab uus sanktsioonipakett pea 200 inimese ja ettevõtte nimesid, keda seostatakse Moskva agressioonisõjale kaasa aitamisega. Esimest korda võivad sanktsioonid nüüd tabada ka kolme ettevõtet Mandri-Hiinas, üht firmat Türgis ja veel üht Indias, kirjutab The Guardian. See ei tähenda küll nende varade külmutamist, vaid keeldu müüa neile ettevõtetele tundlikku tehnoloogiat.