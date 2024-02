ÜLEVAADE ⟩ Sõjalise abi viibimine raskendab olukorda mitmel rindelõigul

«Olukord on äärmiselt keeruline mitmes rinde piirkonnas, kuhu Vene väed on koondanud maksimaalsed reservid,» ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi üleeile Kupjanski rindelõigult naastes. Zelenskõi märkis, et venelased kasutavad ära liitlaste viivitamist sõjalise abiga, eriti suur puudus on suurtükimoonast, õhutõrjest ja pikamaarelvadest. Ukraina Tauria väerühma kõneisiku Dmõtro Lõhhovõi sõnul on venelased asunud Ukraina taandumise järel Avdijivkast ümber grupeeruma ja viivad üksusi ilmselt teistesse sektoritesse. Mõned allikad räägivad kuni 50 000 mehe paigutamisest Zaporižžja rindele, kus ukrainlased üritasid möödunud suvel vastupealetungi.