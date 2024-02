Lukašenka, kes on valitsenud Valgevenet juba ligi 30 aastat, väitis, et Lääs püüab kasutada «uusi päästikuid ühiskonna destabiliseerimiseks» pärast 25. veebruari valimisi.

Valimised on võimude karmi kontrolli all, kandideerida on lubatud ainult neil, kes järgivad Lukašenka poliitilist kurssi. Enamik kandidaate kuulub nelja ametlikult registreeritud parteisse, mis kõik toetavad riigipea poliitikat. Need on Belaja Rus, kommunistlik partei, liberaaldemokraatlik partei ning Töö ja Õigluse Partei.