Ukraina väed võisid Avdijivkast taganedes kaotada kuni 1000 sõdurit

Seni on hinnatud, et Avdijivka kaotamine ei ole märkimisväärne strateegiline tagasilöök Ukrainale, sest see ei tähenda veel Ukraina kaitseliinide kokkuvarisemist ega uue suure Moskva pealetungi algust. Sadade sõdurite kinnivõtmine võib aga seda hinnangut muuta, kirjutas The New York Times.