Venemaa saadab Rootsi aina enam spioone ja nuhib agaramalt Arktikas

«Rootsit ähvardavad ohud on keerulised ja varasemast veelgi suuremas ulatuses näeme, et need on omavahel seotud ja tugevnevad seeläbi,» rõhutas käesoleva aasta olukorraülevaatest välja kooruvat pilti pressikonverentsil Säpo juht Charlotte von Essen. Raporti järgi kujutavad terroriohtu Rootsile ennekõike islamistid ja paremäärmuslased, kuid välisriigid võivad neid oma huvides rakendada, et salamisi julgeolekut õõnestada. «Meil on strateegiline positsioon, mitu suurt diasporaad ning demokraatlike õiguste ja vabaduste tugev kaitse. Seda võivad välisriigid ära kasutada,» vahendas Dagens Nyheter Säpo operatiivjuhi kohusetäitja Fredrik Hallströmi sõnu.