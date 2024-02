Uuring: eurooplased on Ukraina võidu suhtes kahtlevad

Meeleavaldajad kandsid eelmisel nädalal toimunud Müncheni julgeolekukonverentsi ajal kesklinnas küll Ukrainat toetavaid plakateid, kuid samas näitas Euroopa Välissuhete Nõukogu uuring, et vaid kümme protsenti Saksa vastajatest usub Ukraina võitu.

Euroopa Välissuhete Nõukogu (ECFR) läbi viidud uuring paljastab, et enne Ukraina-Venemaa täiemahulise sõja teist aastapäeva on eurooplaste usk Ukraina lõplikku võitu väike ning pigem usutakse, et sõda lõpeb Ukraina ja Venemaa kokkuleppega.