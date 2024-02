INTERVJUU ⟩ ÜRO abi peakoordinaator: praegu vajab maailmas humanitaarabi 180 miljonit inimest

Kus on praegu maailma kõige ohtlikumad sõja- ja kriisikolded?

Kõige ohtlikum olukord on praegu Gazas, Ukrainas, Sudaanis, aga väga raske seis on ka Süürias, Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja Afganistanis. Kahe viimase aasta jooksul on kriisikoldeid juurde tulnud, mis on pannud senisest rohkem inimesi haavatavasse olukorda. Konfliktide tõttu on pidanud kodust lahkuma ligi 100 miljonit inimest. Osa nendest on põgenenud kodumaalt, teised on olnud sunnitud riigis endas ümber asuma. Samal ajal mõjutavad inimeste toimetulekut kliimamuutused, sest võitlus ressursside pärast on üks konfliktide ajend ja eriti selgelt on seda näha Aafrika Sarve piirkonnas. Humanitaarabi vajab praegu maailmas 180 miljonit inimest, nende abistamiseks on vaja ligi 46 miljardit dollarit.