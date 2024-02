UKRAINA PÄEVIK 21.02: Ukraina vabatahtlikud on lubanud tänaseks järjekordset «merelahingut» ning Moskva rakendikandjale uusi seltsilisi - ootame siis positiivseid uudiseid päeva jooksul. Selline ettekuulutamine on muidugi omapärane. Üldine olukord rindel on mitmes kohas olnud langustrendis, ukrainlaste Avdijivkast taandumise järel üritavad vene okupandid tulutult edasi pressida, kuid suure tõenäosusega tekib nende järgmine põhijõupingutuse koht hoopis mujale.

Kupjanski kandis on lahingud jäänud tagasihoidlikumaks. Lõmani ja Ternõ suunal üritavad okupandid edasi pressida, kuid erilist edu seal polnud. Samamoodi püüavad nad endiselt rünnata Bilohorijivkat.

Bahmuti kandis on Vene okupandid püüdnud aktiivselt edeneda lääne poole, kuid edu on nad saavutanud ainult Ivanivske lähistel mõnevõrra, mujal mitte. Meeldetuletuseks, et seal on okupantide eesmärgiks liikuda Bahmutist järgmise suurema linna Tšasiv Jari poole.