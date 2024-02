Riigiduumas nimetatakse keelatud raamatute nimekirja alles eelnõuks, ent Venemaa raamatupoodidest on Yle andmetel «Tom of Finland: XXL» juba ära korjatud. Info uue seksuaalvähemuste vastu suunatud seaduse rakendamise viisidest, mille üks väljendus on kirjanduse ja kunsti keelustamine, levib LGBT kogukonna sotsiaalmeedia kontodel.

«Tom of Finland: XXLi» autoreid on viis. Lisaks sellele teosele on keelatud raamatute loetelus näiteks Oscar Wilde’i romaan «Dorian Gray portree» ja Giovanni Boccaccio «Dekameron.» Venemaal ei lubata edaspidi lugeda näiteks ei Fjodor Dostojevskit ega ka mitmeid Stephen Kingi raamatuid. Kokku on keelatud raamatute nimekirjas 250 teost, kirjutas Yle.